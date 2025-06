Josè Mourinho sulla strada della Juventus: il portoghese asfalta i bianconeri, con 55 milioni si chiude l’affare

Nel nome di Mourinho. Lo Special One continua ad essere un protagonista indiscusso della scena calcistica internazionale anche ora che è in Turchia e guida il Fenerbahce.

Proprio la società di Istanbul, dopo la delusione dello scorso campionato, sta provando allestire una squadra molto forte e competitiva, per provare a rompere il dominio del Galatasaray e ben figurare anche in Europa. Un obiettivo che parte da un mercato importante e senza badare a spese ed è quello che il Fenerbahce vuole fare: così la strada dei turchi potrebbe incrociarsi con quella della Juventus.

Una strada che si è già incrociata nelle scorse settimane quando il Fenerahce ha presentato una proposta per Vlahovic. Neanche il tempo di mettersi a sedere che il serbo aveva già detto no alla destinazione, desideroso di restare in un campionato di primissimo livello. Il serbo preferisce la Premier o la permanenza in Italia, anche se proposte concrete ad oggi non sono arrivate.

Potrebbero anche non arrivarne perché il serbo sembra non avere poi tutto questo mercato. Così il suo no al Fenerbahce rischia di rappresentare un ostacolo importante per la campagna acquisti della Juventus ed un altro problema porta sempre la firma di Josè Mourinho.

Juventus, Mourinho scarica Vlahovic e punta David

Dopo il no al Fenerbahce di Dusan Vlahovic, José Mourinho ha deciso di mollare la presa sull’attaccante serbo e puntare su un altro bomber. Chi? Ovviamente Jonathan David, attaccante canadese in scadenza di contratto con il Lille.

David può arrivare a parametro zero ed è per questo che è molto ambito: la fila per acquistarlo è molto lunga e comprende anche Juventus e Napoli. Le due italiane dovranno però fare i conti proprio con il Fenerbahce di Mourinho che avrebbe presentato una proposta monstre per strappare il sì del calciatore. Contratto triennale, più bonus alla firma e commissioni per gli agenti, per un totale di 55 milioni.

Una somma, in tre anni, capace di convincere il canadese a trasferirsi in Turchia e mettersi a disposizione di Mourinho. Finora per David la Juve non si era spinta oltre un contratto da 7 milioni di euro l’anno, mentre tra commissioni e bonus alla firma non si superavano i 20 milioni complessivi. Una proposta importante che potrebbe convincere Jonathan David e mettere fuori gioco la Juventus.

Un affare che rischia di lasciare il segno tra i bianconeri che si ritroverebbero senza la pretendente più concreta per Vlahovic e senza più la possibilità di prendere David.