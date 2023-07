Vela, incontro tra Luna Rossa e Vespucci a Barcellona

Luna Rossa e il Vespucci tornano casualmente a incrociare le rotte. Salpata il 1 luglio da Genova per il suo secondo giro del mondo e diretta verso le Canarie, la nave scuola a vela della Marina Militare Italiana, guidata dal Comandante Luigi Romagnoli, si è ritrovata in acque spagnole negli stessi giorni in cui l’equipaggio di Luna Rossa Prada Pirelli si stava allenando a Barcellona a bordo dello scafo monotipo AC40.

La combinazione di onda molto formata e poco vento, ha impedito la navigazione agli AC40, ma non ha fermato l’entusiasmo dei velisti di Luna Rossa Prada Pirelli che sono saliti a bordo godendo del fascino della nave scuola italiana. La nave scuola ambasciatrice dell’Italia nel mondo ha anche voluto omaggiare la Spagna, dalle cui coste 531 anni fa Cristoforo Colombo partì alla scoperta delle Americhe. Il Vespucci non è passato inosservato: la sua imponenza e la sua eleganza hanno attirato l’attenzione dei turisti e delle imbarcazioni da crociera che veleggiavano nello specchio d’acqua fuori Barcellona. Ripartito verso Las Palmas prosegue il suo giro del mondo che, in tutto, prevede 31 soste (in 28 diversi Paesi di 5 continenti), di cui 14 con a bordo gli allievi ufficiali dell’Accademia Luna Rossa Prada Pirelli ha ripreso invece gli allenamenti in vista delle prime America’s Cup World Series che si svolgeranno a Vilanova i la Geltrú (Spagna), previste dal 13 al 17 settembre.