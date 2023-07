F1 GP Gran Bretagna 2023, Vasseur: “Oggi troppo conservativi, Leclerc poteva far meglio con le hard”

“Siamo stati sfortunati con l’entrata della Safety car, anche se con questo pacchetto di aggiornamenti avremmo potuto fare di più. Abbiamo avuto problemi già dal venerdì, non riuscendo a fare simulazione di passo gara con Leclerc. Siamo stati troppo conservativi in pista, con un degrado gomma che si è sviluppato più lentamente di quanto pensavamo. Penso che avremmo potuto fare un lavoro molto migliore con il pacchetto che abbiamo, Leclerc poteva fare meglio con le hard, all’inizio ci ho parlato e aveva la sensazione che non ci fosse degrado. Abbiamo deciso di essere conservativi e non è stata la scelta giusta. Con tutte le mescole siamo stati troppo conservativi. Quando abbiamo messo le dure con Leclerc era semplice raggiungere il target che ci eravamo prefissati, ma alla fine non era un target buono”. Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, dopo la deludente gara sia per Leclerc che per Sainz, ai margini interni della zona punti: “A Budapest e Spa copriremo un range molto alto di circuiti, dove l’adattamento dei nostri aggiornamenti sarà fondamentale. Non sono preoccupato, nonostante guardi comunque alle ultime gare con una visione altalenante di risultati. Silverstone non era la pista migliore per noi, ma servirà fare un lavoro migliore già in Ungheria”. E ancora: “Preoccupato dagli aggiornamenti degli altri? Assolutamente no. Ieri se avessimo messo tutto insieme avremmo probabilmente fatto la prima fila. Si passa da 2° a 10° con uno o due decimi a giro. Silverstone sulla carta non era la pista migliore per noi, ma non abbiamo sfruttato al meglio il pacchetto che abbiamo. Dobbiamo fare un lavoro migliore la prossima gara”.