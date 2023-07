F1 GP Gran Bretagna 2023, Horner: “Oggi siamo stati spinti al limite”

Dopo il Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di F1, il team principal della Red Bull Christian Horner ha parlato della prestazione odierna. P1 per Verstappen e P6 per Perez. Ecco le sue parole: “Max fatto un ottimo lavoro, tranne che allla partenza. Dopo ha superato Norris e ha chiuso la gara senza problemi. Il nostro vantaggio cambierà? Ogni gara è diversa a quanto pare. Stavolta c’è stata la McLaren, settimana scorsa Ferrari, chissà chè alla prossima non tocchi alla Williams. Oggi siamo stati spinti al limite e su questo non ci sono dubbi”.

Così su Perez: “Come valutare la sua gara odierna? Direi fantastica. Il problema è che dovrebbe solo qualificarsi meglio, poi sono sicuro che tutto andrà bene”.