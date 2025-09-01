Arriva la firma ufficiale per un accordo storico per la scuderia di Formula 1 McLaren. L’annuncio arriva dallo stesso team.

La McLaren domina nel presente ma guarda già al futuro. Oscar Piastri e Lando Norris dominano nella stagione 2025, di fatto assicurandosi già sia il campionato piloti sia il campionato costruttori. Se sul secondo non c’è alcun dubbio, l’unico dubbio del primo riguarda solo chi tra i due piloti alzerà il titolo a fine stagione.

Nonostante qualche errore di troppo, il britannico tiene testa all’australiano, seppur col ritiro a Zandvoort i punti di distacco siano aumentati. L’idea che la lotta per il titolo piloti possa protrarsi fino a fine anno resta però concreta. Nel frattempo, la McLaren pensa anche all’extra-pista. Ufficializzato, infatti, uno storico accordo.

Mastercard title sponsor di McLaren: accordo storico da 100 mln a stagione

L’annuncio arriva dallo stesso amministratore delegato di McLaren Zak Brown, che ufficializza il nuovo accordo. Mastercard, già sponsor del team britannico, ha rafforzato i propri accordi commerciali con il team Papaya, diventando nuovo title sponsor. Il nuovo nome del team, dal 2026, sarà dunque ‘McLaren Mastercard Formula 1 Team‘.

“Sono contentissimo di iniziare questo nuovo capitolo della nostra collaborazione con Mastercard con una promessa alla nostra famiglia papaya in tutto il mondo: continueremo a mettere i nostri fan al primo posto, avvicinandoli ancora di più al team”.

“Mastercard è un partner fantastico che condivide la nostra passione e i nostri valori, averlo a bordo come partner ufficiale ci offrirà il trampolino di lancio perfetto per continuare a spingere dentro e fuori dalla pista“.

Secondo The Athletic, l’accordo prevederà un compenso di circa 100 milioni di dollari a stagione per il prossimo decennio. La firma ha sancito due svolte storiche, diventando l’accordo commerciale più grande della storia del team, e sancendo un inversione di tendenza, tornando a firmare un title sponsor dopo 13 anni (l’ultima volta con Vodafone).