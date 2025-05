Cristiano Ronaldo, ex stella di Real Madrid e Juventus, ha scoperto di avere un’età biologica di molto inferiore a quella che gli ha fatto compiere 40 anni lo scorso febbraio.

Cristiano Ronaldo non smette di stupire. L’ex giocatore di Manchester United, Real Madrid e Juventus, infatti, ha scoperto che la sua età biologica è di 28,9. L’attaccante dell’Al-Nassr, che ha compiuto 40 anni lo scorso 5 febbraio, si è sottoposto a un esperimento, facendo affidamento a un’azienda tecnologica specializzata in fitness, che ha monitorato il suo stato di salute.

Un risultato sorprendente

E il risultato ha sorpreso tutti, a partire dallo stesso calciatore, che, di fatto, ha un’età biologica più giovane di 11 anni. La scoperta è stata possibile grazie a un braccialetto che rileva parametri come qualità del sonno, livello di stress e sforzo fisico, facendo ottenere al portoghese un risultato che conferma il suo eccellente stato di salute e forma atletica.

“Non posso credere che sia così bravo, ho 28,9 anni. Giocherò a calcio per altri 10 anni”, ha detto, scherzando lo stesso CR7 dopo aver scoperto che il suo fisico in realtà ha 11 anni in meno rispetto alla sua età anagrafica. Chissà se pensa davvero di continuare fino a 50 anni, battendo un nuovo, ennesimo, record.