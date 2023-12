Fiorentina, Terracciano: “Abbiamo giocato da vera squadra, dobbiamo esserne orgogliosi”

Le parole del portiere della Fiorentina Pietro Terracciano dopo la vittoria per 1-0 dei viola sul Verona: “La vittoria di oggi è da squadra vera e da gruppo vero. Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita scorbutica, difficile, con avversari reduci da un bel periodo, ci prendiamo i tre punti, dobbiamo essere contentissimi per questo perché questi successi aiutano per il morale e per la classifica. Indipendentemente dai viaggi e dalla classifica sapevamo che oggi sarebbe stata difficile, abbiamo avuto un primo tempo un po’ sotto tono, loro sono stati bravi, ma il secondo tempo abbiamo giocato da squadra vera e dobbiamo essere orgogliosi di una vittoria così perché non sempre si puo’ vincere giocando meglio degli avversari. Il rigore per il Verona? Non mi nascondo, ho fatto un errore che non devo fare, mi assumo la responsabilità di un avvio non ottimale della squadre. Siamo stati bravi io e i miei compagni a reagire. Sono stato un po’ fortunato oggi, a livello nervoso è stata importante la parata sul rigore. Dobbiamo continuare con l’atteggiamento avuto oggi, perchè possiamo toglierci le giuste soddisfazioni. Non siamo una squadra alla quale piace il corto muso, ci piace invece provare sempre a vincere giocando bene, dobbiamo continuare così. Sappiamo che giocare al Franchi per gli avversari non è facile, credo che abbiamo reso orgogliosi i nostri tifosi”.