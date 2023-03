Tennis, Coppa Davis: uno dei gironi si disputerà a Manchester

La Federazione internazionale di tennis (Itf) ha confermato che la AO Arena di Manchester ospiterà uno dei gironi della fase finale della Coppa Davis, in programma dal 12 al 17 settembre. Sarà la prima volta dal luglio 1994 (Gran Bretagna-Romania) che la Davis farà tappa a Manchester. Il sorteggio dei gironi – quattro da quattro squadre – è previsto per domani alle 16 a Malaga, sede della Final Eight (21-26 novembre). Canada, Australia, Spagna e Croazia le quattro teste di serie. L’Italia è in seconda fascia con Gran Bretagna, Serbia e Olanda; nella terza urna Usa, Svezia, Francia e Repubblica Ceca; nella quarta Corea, Cile, Svizzera e Finlandia.