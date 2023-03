Napoli-Milan, Eranio: “La squadra di Spalletti è clamorosa, è dura per Pioli”

“Il Napoli sta avendo un percorso clamoroso, sta distruggendo il campionato. Il Milan ha una storia diversa, ma quello era un altro periodo, quando con noi la Champions era di casa. Con questi rossoneri non c’è nulla da dire o confrontare. Però il Milan è stata l’unica squadra che meritava di vincere con il Napoli”. A parlare è l’ex centrocampista del Milan Stefano Eranio, intervenuto a Radio Punto Nuovo a proposito del prossimo confronto tra Pioli e Spalletti in campionato. “Ero presente a San Siro e ricordo una squadra in difficoltà che vinse comunque grazie ad un risultato bugiardo”, ha spiegato. La gara di campionato è un antipasto per la Champions. “Ora il Napoli è talmente consolidato che meritatamente si trova primo in classifica, sarà dura per il Milan vincere e superare il turno. Il Napoli è favorito, passeranno loro, ma nel calcio mai dire mai. Con due notti magiche, il Milan magari può regalare una sorpresa a tutti”. E spiega: “Spalletti ha ragione quando dice che sarebbe stato meglio non incrociare un’italiana. Il nostro è un calcio tattico, difficile da affrontare in Europa e ti conosci già molto bene. Il Napoli – ha concluso – deve azzerare quello che ha fatto sinora e continuare a giocare come sta facendo”.