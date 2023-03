F1, Verstappen: “In Australia non vinciamo da troppo tempo. La pista è fantastica”

Max Verstappen è già concentrato per il prossimo Gp con la Fomrula 1 che farà tappa in Australia, a Melbourne nel weekend di domenica 2 aprile. Il pilota della Red Bulla ha parlato ai microfoni della stampa, sottolineando che proprio in Australia la Red Bull non vince dal lontano 2011.

Queste le parole di Verstappen: “Non vedo l’ora di tornare in Australia, è sempre bello andare lì e vivere un po’ Melbourne, anche se dal punto di vista delle corse non è stata troppo gentile con noi nel corso degli anni. La pista è fantastica con alcune curve ad alta velocità e mi piace guidare, quindi speriamo di poter fare una buona gara questo fine settimana. Abbiamo solo bisogno che sia semplice e coerente. Non vinciamo lì come squadra dal 2011, quindi vediamo cosa possiamo fare”.

E’ stato poi il turno di Sergio Perez, compagno di scuderia del pilota olandese: “Sono enormemente orgoglioso del Team e della nostra prestazione a Jeddah. Ho trascorso un fine settimana completo e quello era uno dei miei obiettivi in questa stagione, essere costante in tutti e tre i giorni. Ma siamo solo alla seconda gara della stagione e dobbiamo continuare a spingere per assicurarci di continuare questo fantastico inizio”. “Il Bahrain e l’Arabia Saudita sono circuiti molto diversi tra loro e l’Australia sarà un’altra sfida per noi e per questa vettura. Abbiamo un ottimo ritmo e stiamo lavorando così duramente insieme per assicurarci che ci sia anche la nostra affidabilità. È stato un inizio divertente per il 2023, ma non avrà importanza se non manterremo il nostro alto livello“.