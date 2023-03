Pescara, Zeman: “Sono contento, a Catanzaro siamo stati gli unici a fare punti”

Contro un Catanzaro già aritmeticamente in Serie B e che in casa aveva vinto 17 partite su 17 fino a questo momento, il Pescara di Zdenek Zeman è riuscito a strappare un pareggio per 2-2. “Vista la difficoltà della partita – ha affermato l’ex tecnico della Roma in conferenza stampa –, il mio Pescara ha fatto bene, anche se in alcune situazioni potevamo fare meglio nella gestione. Alla fine del primo tempo e del secondo ad esempio abbiamo perso qualche riferimento specie a centrocampo, dove abbiamo lasciato qualche spazio di troppo. I terzini arrivano spesso al cross, a volte sbagliano i tempi ma speriamo che possano migliorare. Però ci siamo. Merola ha avuto tre occasioni per fare gol, peccato ma l’importante è arrivare a costruire queste chance. Sono contento, qui a Catanzaro siamo stati gli unici a fare punti. Ma ciò che mi soddisfa è stata la prestazione, non abbiamo aspettato gli avversari e ce la siamo giocata. Spero che i tifosi possono essere sempre più numerosi e questo dipende da noi e dalle nostre prestazioni”, ha concluso Zeman.