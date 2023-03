Curling, Mondiali femminili 2023: la Svizzera batte la Norvegia in finale 6-3

La Svizzera batte la Norvegia 6-3 nella finale dei Mondiali di curling femminili 2023 di Sandviken, in Svezia. Partita di studio nei primi end con le elvetiche che trovano il primo punto nel secondo end e raddoppiano nel quarto end. La Norvegia si risolleva all’improvviso mettendo a segno due punti nel quinto end portando il punteggio in parità sul 2-2 a metà partita. Sesto end di studio che si conclude 0-0 e nel settimo la Svizzera mette di nuovo la testa avanti trovando il punto del 3-2. Nell’end successivo le norvegesi ritornano sul pareggio andando sul 3-3 dopo otto end. Nel nono end ancora un punto per le elvetiche che arrivano all’end finale in vantaggio 4-3. La Norvegia tenta il tutto per tutto nel decimo end ma cede definitivamente concedendo altri due punti alla Svizzera per il 6-3 finale. Torneo perfetto per il quartetto Schwaller-Huerlimann, Howald, Tirinzoni, Paetz che torna a casa con 13 vittorie su 13 partite disputate confermandosi la nazione regina del curling femminile.