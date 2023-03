Sei Nazioni femminile 2023: l’Italia perde all’esordio, a Parma passa la Francia

L‘Italia perde in casa contro la Francia 22-12 nella prima giornata del Sei Nazioni femminile 2023. Partita di sacrificio per le ragazze di Raineri, alla prima sulla panchina azzurra dopo la fine del ciclo di Di Giandomenico durato ben 13 anni, che mettono la testa avanti nel primo tempo e restano sempre in scia delle francesi nel secondo tempo. Nel finale le azzurre devono cedere alla superiorità della Francia perdendo la partita d’esordio nella manifestazione. Si chiude con questa partita la prima giornata del Sei Nazioni. Classifica che recita Inghilterra, Galles e Francia in testa con 5 punti e Italia, Irlanda e Galles appaiate a 0 punti. Il rugby femminile tornerà in campo prossima settimana tra l’1 e il 2 aprile con l’Irlanda che ospiterà la Francia, la Scozia che sfiderà il Galles e l’Italia che dovrà affrontare la quasi imbattibile Inghilterra, una sconfitta nelle ultime 31 partite, in trasferta.

Primo tempo con la Francia che si mette subito al comando delle operazioni realizzando un calcio dopo 7 minuti con Bourdon. Poche occasioni per le ragazze di Raineri che subiscono il gioco delle transalpine e cercano più di difendersi che di attaccare. E’ alla prima opportunità che l’Italia riesce a trovare la meta con una grande azione personale di Franco. Sillari non sbaglia la trasformazione ed è 7-3 per le azzurre dopo 23′. Il vantaggio dura poco più di un minuto con Vernier che sfrutta una disattenzione della retroguardia italiana. Bourdon sbaglia il calcio ma la Francia torna avanti sull’8-7. Continua a giocare meglio la Francia che trova la seconda meta della partita con Arbez. Bourdon questa volta centra i pali e porta le transalpine in vantaggio 15-7 a fine primo tempo.

Nel secondo tempo l’Italia si riversa in avanti alla ricerca di una meta per riavvicinarsi alla Francia. Le ragazze di Raineri mettono in difficoltà le avversarie chiudendo le transalpine in una assedio durissimo. Dopo diversi minuti di attacchi continui a pochi metri dalla linea di meta, le azzurre riescono a trovare al seconda meta della partita con D’Inca che trova un varco nella difesa francese portando l’Italia sul 12-15 con Sillari che sbaglia il calcio del pareggio. Aumenta la pioggia a Parma con le condizioni che si fanno sempre più difficili. La Francia riprende il possesso del pallone e, dopo oltre 10 minuti di gestione della palla nella metà campo italiana, riesce a trovare la meta che chiude la partita con Boujard al 74′. Bourdon realizza e si va sul 22-12 a 5 minuti dalla fine.