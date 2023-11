Pescara-Rimini, oggi in tv: in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pescara-Rimini, match valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il Pescara, se vuole mantenere l’ambizione e la voglia di arrivare in alto in classifica deve invertire il trend delle ultime giornate. Nelle ultime tre uscite, infatti, sono arrivati zero punti in classifica e le prime delle classe sono andate via, mettendo fra loro ed il Delfino punti di distacco che potrebbero pesare alla fine. Si deve ripartire per Zeman da lunedì 13 luglio, quando il Pescara ospiterà il Rimini che è invece reduce da tre vittorie consecutive e che hanno tolto la squadra dai bassissimi fondi della classifica. Match alle 20.45 e che sarà in diretta su Sky Sport 253 e NOW