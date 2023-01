Australian Open 2023, Bellucci sconfitto all’esordio slam: Mattia si arrende in quattro set a Bonzi

Il percorso di Mattia Bellucci all’Australian Open 2023 si ferma al primo turno contro Benjamin Bonzi. Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni (per la prima volta e alla prima partecipazione in carriera), il classe 2001 non è riuscito a farsi largo nel main draw. Eppure era partito bene perché aveva strappato al francese, numero 48 del mondo, il primo parziale. L’azzurro si è però arreso con il punteggio di 6-4 3-6 6-7(5) 4-6 dopo 3h22′ di gioco. Pochi rimpianti per Mattia, che ha pagato un po’ d’inesperienza e forse poteva fare qualcosa in più solamente nel terzo set, dove si è trovato a due punti dal chiudere sia sul 6-5 che nel tie-break. Nel complesso però Bonzi ha meritato, mentre per Bellucci resta una splendida esperienza che, salvo sorprese, sarà la prima di tante. Al secondo turno il francese sfiderà Pablo Carreno Busta.