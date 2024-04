LIVE – Arnaldi-O’Connell, primo turno Masters 1000 Madrid 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Arnaldi-O’Connell, incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Il giovane sanremese è reduce dal buon quarto di finale ottenuto a Barcellona, dove si è arreso con onore di fronte al futuro vincitore della manifestazione: il norvegese Casper Ruud. Sul suo cammino alla Caja Mágica c’è subito un avversario scorbutico come il top settanta australiano, giocatore in grado di essere molto fastidioso su qualsiasi tipo di superficie. Tra i due tennisti si tratta del primo scontro diretto della carriera a livello di circuito maggiore, con Arnaldi che partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il ligure ha già dimostrato di poter esprimersi al meglio in questa location. Lo scorso anno, infatti, partito dalle qualificazioni, riuscì ad issarsi fino al terzo round. Ad attendere il vincitore al secondo turno c’è già un campionissimo del calibro del russo Daniil Medvedev, terza forza del tabellone e numero quattro del ranking mondiale. Sportface garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Court 6, al termine dell’altro primo turno tra il romano Flavio Cobolli e il cileno Alejandro Tabilo.

