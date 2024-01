Serie C 2023/2024: la Juve Stabia pareggia in extremis nel derby con l’Avellino, poker Catania

La Juve Stabia pareggia in extremis nell’infuocato derby contro l’Avellino e mantiene inalterate le distanze con i rivali campani in ottica promozione diretta. Nella ventunesima giornata della Serie C 2023/2024 – girone C, al Partenio-Lombardi la sblocca Patierno su rigore, poi il pareggio di Mignanelli, quindi il nuovo vantaggio di Ricciardi poco prima dell’intervallo. Nella ripresa si gioca pochissimo, fioccano i gialli e anche i rossi, quindi al 92′ ancora Mignanelli gela i lupi irpini e regala un pareggio fondamentale alle vespe di Castellammare, che restano in vetta a quota 44 punti, sei in più dei biancoverdi.

Nelle altre partite, il Catania rialza la testa e fa la voce grossa contro il Brindisi e lo spazza via con un netto 4-0: di Di Carmine, Zammarini, Costantino e Chiarella le reti che riportano in zona playoff gli etnei, i pugliesi invece restano tristamente all’ultimo posto. Il Monterosi batte di misura il Monopoli: Di Francesco apre i giochi, Borello pareggia ma al 67′ c’è il gol vittoria di Verde. Infine, colpo esterno del Benevento sul campo della Virtus Francavilla: Artistico la sblocca per i padroni di casa, Ciano pareggia subito e poi nel recupero arriva il gol di Simonetti che fa esultare la squadra sannita.