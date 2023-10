Ligue 1 2023/24: il Lione perde ancora, successo del Rennes sul Nantes. In vetta resta il Brest

Settima giornata di Ligue 1 2023/24. Il Reims si impone per 2-0 sul Lione che continua a perdere, quinta sconfitta stagionale per la formazione di Grosso che resta in ultima posizione con soli due punti. A firmare la vittoria dei padroni di casa sono Munetsi al 46esimo e Abdelhamid al 71esimo.

Successo del Lille in casa del Le Havre: a segno Zhegrova al 40esimo, è poi l’autogol insaccato da Salmier a far allungare gli ospiti. Rei inviolate per i padroni di casa che incassano la seconda sconfitta stagionale. Il Metz cede in casa del Tolosa per 3-0. A firmare la vittoria della formazione di Martinez sono le reti di Schmidt, Dallinga e Magri. Stesso risultato tra Lorient e Montpellier: gli ospiti si impongono con un tris allo Stadio di Moustoir. La doppietta di Adams e la rete di Savanier, consentono ai ragazzi di Der Zakarian di salire al nono posto con 9 punti in classifica.

Termina 3-1 tra Rennes e Nantes, sono i padroni di casa a sbloccare il risultato con un rigore trasformato da Bourigeaud al sesto minuto di gioco. E’ poi Chirivella a ristabilire l’equilibrio sul finale di prima frazione, raddoppio firmato poi da Doue al 73esimo: bella conclusione dalla distanza da parte dell’attaccante francese. Sigillo messo Kalimuendo su rigore nel finale. Reti inviolate invece tra Nizza e Brest che resta ugualmente in vetta alla classifica con 14 punti.