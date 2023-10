Serie C 2023/24: la Recanatese domina e vince, 1-0 contro la Spal

La Recanatese si impone di misura sulla Spal nella sesta giornata del Girone B di Serie C 2023/24. La formazione di casa gestisce bene, dimostrandosi aggressiva e concreta, male invece gli ospiti che hanno portato in campo una prestazione nettamente insufficiente. Il match viene sbloccato al 19esimo minuto da Morrone che si inserisce in maniera vincente in area, insaccando la rete poi della definiva vittoria. Numerose le altre occasioni da raddoppio, quella più clamorosa al 58esimo con il tacco provato da Sbaffo. La formazione di Di Carlo non riesce a pareggiarla, firmando così la terza sconfitta stagionale. Giallorossi che invece salgono in settima posizione a quota 7. Termina 1-0.