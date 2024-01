Lazio-Torino oggi in tv: canale, orario e streaming semifinale andata Coppa Italia Primavera 2023/2024

di Mattia Zucchiatti 15

Alle 14:00 di oggi, mercoledì 31 gennaio 2024 Lazio e Torino si sfideranno in occasione della semifinale di andata della Coppa Italia Primavera 2023/2024. La squadra biancoceleste al ‘Fersini’ cerca un risultato positivo, prima del confronto di Torino. Ai quarti di finale la Lazio si è imposta sul Napoli, mentre il Torino ha avuto la meglio dell’Inter. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva tv su Sportitalia, oltre che in streaming sul sito e sull’app dell’emittente. Sportface.it vi offrirà una cronaca del match.