Siviglia, Monchi contro il club: “Non mi hanno fatto partecipare all’addio di Rakitic”

Dopo un lungo sodalizio costellato di successi in campo internazionale, l’avventura di Monchi a Siviglia non si è conclusa nel migliore dei modi. In estate infatti il ds è volato in Inghilterra all’Aston Villa, non senza lasciare strascichi. L’ultima frecciatina lanciata al club andaluso riguarda la conferenza d’addio di Ivan Rakitic, che ha accettato la corte araba trasferendosi all’Al-Shabab, al quale però Monchi non è stato invitato. Come si legge sul post pubblicato su Twitter, Monchi ha espresso il suo disappunto con un pizzico di polemica: “Mi sarebbe piaciuto essere lì con te o almeno mandarti un videomessaggio come il resto dei miei colleghi e amici, ma non ne ho avuto la possibilità. Ti ringrazio come tifoso del Siviglia per tutto quello che hai fatto per questo club. Spero che la vita continui a darti ciò che meriti. Un bacio immenso a te e alla tua famiglia“.

@Ivanrakitic, me hubiera gustado estar ahí contigo o al menos mandarte un mensaje por video como el resto de compañeros y amigos, pero no he tenido la opción.

Te doy las gracias como sevillista por todo lo que has hecho por este club.

Ojalá la vida te siga dando lo que te… pic.twitter.com/eZVnrqOKC2 — Monchi (@leonsfdo) January 30, 2024