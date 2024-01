Lazio, Martusciello: “E’ mancata la cattiveria sotto la porta”

“Nel primo tempo siamo entrati più contratti davanti a una signora squadra, che palleggia bene. Era complicata, dovevamo evitare di subire imbucate. C’era un po’ di preoccupazione. Il primo tempo è stato equilibrato. Nel secondo tempo grazie ad una prova di coraggio siamo stati superiori. Non siamo riusciti a fare gol, ma abbiamo fatto una bella prestazione a livello individuale, anche come squadra, ma ci è mancata la cattiveria sotto porta. È stata una prestazione di presenza e di sofferenza, poi abbiamo avuto la giusta prepotenza. Il bicchiere non è mezzo pieno, è tanto pieno“. A dirlo è il vice allenatore della Lazio, Giovanni Martusciello, al termine del match pareggiato 0-0, in casa, contro il Napoli. “Isaksen? La sensazione è che possa crescere. Ha superato la fase del pensiero e ora sta mettendo in pratica le caratteristiche per cui è stato scelto. È giovane, ha degli alti e bassi. Aspettiamo che sbocci definitivamente. Abbiamo ragazzi che stanno crescendo, per il quarto posto siamo tutti lì“, ha aggiunto il vice allenatore del team capitolino.