Minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva, i tifosi della Torres lasciano gli spalti

I tifosi della Torres hanno lasciato gli spalti durante il minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva prima della sfida del campionato di Serie C girone B. I supporters, circa 50, giunti da Sassari – eterni rivali calcistici del Cagliari – hanno momentaneamente abbandonato il settore ospiti per poi rientrare sugli spalti solamente al calcio d’inizio. sostenitori locali hanno invece tributato un lungo applauso in omaggio al campione scomparso. La partita si è poi chiusa sul 5 a 1 per i padroni di casa.