Highlights e gol Guinea Equatoriale-Guinea 0-1: Coppa d’Africa 2024 (VIDEO)

di Christian Deiuri 9

Il video con gli highlights e i gol di Guinea Equatoriale-Guinea 0-1, match valido per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2024. Si infrange agli ottavi il sogno della Guinea Equatoriale, che cade contro la Guinea all’ultimo secondo. Il colpo di testa di Bayo al 98′ infatti manda la sua nazionale ai quarti, dove incontrerà la vincente di Egitto-Repubblica Democratica del Congo. Grande rammarico per gli Zalang, che in precedenza in 10 uomini avevano fallito un rigore con Nsue, il capocannoniere della competizione. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.