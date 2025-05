Terza giornata del Roland Garros dolceamara per il tennis italiano: i qualificati al secondo turno dello slam francese

La terza giornata del Roland Garros ha avuto dei risvolti dolceamari per il tennis azzurro. Soltanto alcuni tennisti, infatti, sono riusciti a staccare il pass per il secondo turno dello slam francese, da sempre uno dei più seguiti e apprezzati al mondo.

Per quel che riguarda le vittorie, corrispondenti a due dei quattro incontri giocati, sono state raggiunte in modi diametralmente opposti, ma ugualmente fenomenali e importanti segnali di crescita per il movimento italiano. Sfumata, invece, la vittoria di due su quattro degli azzurri in gara, merito di avversari di altissimo livello che non hanno concesso loro un millimetro.

Le due vittorie maturate dai tennisti azzurri riguardano da una parte Flavio Cobolli e, dall’altra, Matteo Arnaldi. Per quel che riguarda il primo, fresco di vittoria dopo l’ATP 500 di Amburgo, è salito in cattedra contro Cilic ed è riuscito a domarlo in tre set con il punteggio di 6-2, 6-1 e 6-3: una vittoria agile, senza dispendere troppe energie e che rappresenta un’iniezione di fiducia per il giovane tennista romano, che affronterà proprio Arnaldi al secondo turno.

Tutt’altra storia quella di Matteo Arnaldi contro Felix Augier-Aliassim, che in passato è anche arrivato alla sesta posizione del ranking e che, di conseguenza, è un avversario tosto. Il ligure, che invece occupa la posizione numero 36, sapeva di partire da sfavorito sulla carta, e ha fatto l’impresa: dopo aver perso il primi due set 7-5 e 6-2, infatti, ha vinto il terzo al break e da lì ha dato inizio alla sua rimonta, culminata con un 6-3 6-4 6-2 che gli ha regalato il biglietto per la sfida con Cobolli.

L’altra faccia della medaglia, ecco chi saluta Parigi

Mattia Bellucci ha, per sua sfortuna, pescato un avversario forte come ha dimostrato di essere il britannico Jack Draper, che l’ha domato in quattro set. Per quasi un’ora, però, l’italiano ha dato filo da torcere a Draper, gestendo un primo set che si è, di fatto, portato a casa con un convincente 6-3. Una rondine non fa primavera, e Draper ha poi giocato il suo tennis per capovolgere la gara. Onore, comunque, a Bellucci, che non gli ha servito la vittoria su un piatto d’argento.

Dopo quattro ore, Francesco Passaro ha dovuto gettare la spugna contro De Jong in una gara durata per tutti e cinque i set e combattutissima fino all’ultimo punto. L’olandese ha trionfato soltanto nella seconda parte della sfida, il cui ultimo set è stato un 6-1 senza storia in favore di De Jong. Passaro ha da recriminarsi la gestione della gara, in quanto i primi due set erano già nelle sue mani e si è fatto scivolare via la vittoria al tie break del quarto set.