Le critiche dopo la sconfitta con la Roma hanno certificato una crisi tra Vanoli e Cairo che difficilmente potrà essere sanata: ecco i nomi vagliati dal patron, tra cui ne spicca uno.

Paolo Vanoli, con ogni probabilità, non sarà l’allenatore del Torino la prossima stagione. Le strade del tecnico e del club del presidente Urbano Cairo sono destinate a dividersi. Le forti critiche di domenica sera del numero uno granata domenica sera dopo la sconfitta contro la Roma erano state più di un campanello d’allarme, certificando una crisi, evidentemente, senza possibilità di essere sanata.

