Scoppia la polemica in casa Juventus dopo il match di campionato contro il Como: ecco cosa è successo tra Thiago Motta e Dusan Vlahovic.

La Juventus si appresta ad affrontare due settimane cruciali per la stagione. Il doppio confronto con il PSV Eindhoven in Champions League, valido per la qualificazione agli ottavi di finale, il big match con l’Inter alla 25esima giornata di Serie A, senza dimenticare la sfida con l’Empoli in Coppa Italia, obiettivo da non sottovalutare per la società.

Un tour de force che fortunatamente la Juventus può affrontare in serenità e, soprattutto, con tutti i nuovi acquisti del mercato di gennaio a disposizione. Grazie al neo arrivato Randal Kolo Muani, i bianconeri hanno potuto festeggiare una vittoria in extremis contro il Como all’ultima giornata di campionato.

L’attaccante francese, dopo aver segnato tre reti nelle prime due partite giocate contro Napoli ed Empoli, ha messo a segno un’altra doppietta anche con il Como, regalando tre punti d’oro in extremis alla squadra

L’impatto devastante di Kolo Muani porta però una sorta di nuovo “problema” al tecnico Thiago Motta. E sì, perché se da un lato c’è il francese che segna partita dopo partita, dall’altro c’è Dusan Vlahovic che ormai vede il campo con il contagocce.

L’attaccante serbo sta trovando pochissimo spazio e già prima dell’arrivo di Kolo Muani il suo minutaggio si era ridotto drasticamente. Ma con l’esplosione del francese, la situazione è andata peggiorando per lui. E dopo Como-Juventus è scoppiato il definitivo gelo tra il numero 9 bianconero e Thiago Motta.

Vlahovic e Thiago Motta ai ferri corti, ecco cosa è successo dopo Como Juventus

Dopo diverse partite in cui è entrato solo nel finale, contro il Como Vlahovic è rimasto seduto in panchina per tutti i 90 minuti. Una scelta che ha ripagato Motta, vista la vittoria proprio grazie a una rete di Kolo Muani su calcio di rigore nei minuti finali del match, ma che ha deluso e non poco il serbo.

Come raccontato da DAZN, Vlahovic sarebbe addirittura rientrato negli spogliatoi in anticipo, mentre il risultato era ancora sull’1-1. Al 76′, infatti, Motta ha operato il quinto e ultimo cambio, inserendo in campo Francisco Conceição al posto di Nico Gonzalez. Da lì la scelta di Vlahovic di lasciare il terreno di gioco.

Il centravanti bianconero e poi ritornato in campo poco dopo per festeggiare il gol del suo compagno di reparto Kolo Muani che è valsa la vittoria bianconera. Ma questo gesto è stato molto esplicativo: tra Vlahovic e Thiago Motta è gelo totale.