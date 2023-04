Juventus, Inter e Milan fuori dalle prime tre alla 29esima giornata: non accadeva dal 1942

La Lazio batte la Juventus 2-1 in casa all’Olimpico nell’ultima partita del turno pre Pasqua della Serie A 2022/2023. Decisiva la rete di Zaccagni, servito da un super assist di tacco di Luis Alberto, che risponde al gol del pareggio di Rabiot arrivato a fine primo tempo. Si chiude la 29ª giornata con una statistica storica, per la prima volta dal dopoguerra Juventus, Inter e Milan non sono nelle prime tre dopo 29 turni di campionato, come riporta sul suo profilo Twitter Giuseppe Pastore. L’ultima volta successe nella stagione 1941-42 con Roma, Torino e Venezia nelle prime tre.

Per la prima volta nel dopoguerra, dopo 29 giornate di #SerieA tra le prime tre in classifica non c'è nessuna tra Inter, Milan e Juventus: non capitava dal 1941-42 (prima Roma, secondo Torino, terzo Venezia). — Giuseppe Pastore (@gippu1) April 8, 2023