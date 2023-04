Ligue 1 2022/2023, Messi e Sergio Ramos a segno: 2-0 del PSG a Nizza

Lionel Messi e Sergio Ramos a segno nel 2-0 esterno con cui il Paris Saint-Germain ha sconfitto il Nizza nella 30esima giornata di Ligue 1 2022/2023. Una gara in cui i parigini hanno sofferto più del previsto e in cui a mettersi in gran mostra è stato Gianluigi Donnarumma, autore di una prestazione eccezionale. I parigini vincono per la 22esima volta in campionato e salgono a quota 69 punti in classifica, a +6 sul Lens secondo. Nei primi 45 minuti, il team della capitale francese si è dimostrato superiore alla squadra di casa e, non a caso, è arrivata la rete di Messi al 26′. Nella ripresa c’è stata, invece, la reazione rabbiosa da parte del Nizza, che però non è riuscito a concretizzare le tantissime occasioni create e, al 76′, ha incassato da Sergio Ramos il gol che ha chiuso la contesa e fissato lo score sul definitivo 0-2. Nell’altra gara di giornata, l’Angers ha sconfitto il Lille per 1-0, successo maturato grazie alla rete di Halid Sabanovic, giunta dopo 84 minuti in cui i padroni di casa avevano sofferto tantissimo. Questi tre punti permettono all’Angers di salire a quota 14, comunque ultimi nella classifica.