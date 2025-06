Juventus alla ricerca di un nuovo attacco: divisa tra cambiamenti in dirigenza e in rosa, le ultime indiscrezioni sui possibili colpi

A seguito dell’imminente e ormai decisiva partenza dell’attaccante serbo Dusan Vlahovic, la Juventus si ritrova ora costretta a lavorare sul rinforzo del reparto d’attacco. Con Kolo Muani in bilico e solo Milik quasi a disposizione, la Juve non può affrontare serenamente la prossima stagione, considerando anche lo sforzo che richiede una competizione come quella della Champions League.

Con ancora la situazione tecnico panchina da affrontare, anche la delicata questione direttore sportivo. Dopo infatti una separazione consensuale con l’ormai ex ds Cristiano Giuntoli, la dirigenza è tutta a lavoro per la ricerca di un profilo adeguato a ricoprire questo importante ruolo. L’arrivo di Damien Comolli apre le porte a diverse strade e con lui si apre sicuramente un’era di cambiamenti per la Juventus.

I nomi in lista per rosa e dirigenza: la Juve a lavoro su diversi fronti

Con Inter, Milan, Roma e Napoli sistemate, rimane la Juventus ad essere ancora senza tecnico. Sfumato il ritorno di Antonio Conte, la Vecchia Signora deve fare i conti con questo e con tanto altro. Dal direttore sportivo all’allenatore, dall’allenatore ai rinforzi di rosa. Insomma, un’estate alquanto occupata per la società bianconera. Già a lavoro per rimettere in piedi la squadra, spuntano i nomi in pole posititon per i diversi ruoli.

Come dichiarato dal giornalista Alfredo Pedullà, la Juve ha già in mente dei nomi per ricoprire l’attacco in vista della quasi ormai scontata partenza di Dusan Vlahovic e insieme a questi rivela dei nomi anche per il futuro direttore sportivo. In seguito le sue dichiarazioni.

“La Juve sceglierà il direttore sportivo con Chiellini che vorrebbe Massara o Salihamidzic. Penso che sia in leggero ritardo. Dovrà prendere uno/due attaccanti importanti: tengo in lista Retegui, David e poi c’è la storia di Kolo Muani”.