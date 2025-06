C’è una sorta di attesa spasmodica per la prossima stagione di Serie A: ecco quando si disputeranno le gare più attesa

Il giorno della pubblicazione del calendario della Serie A è sempre un momento molto emozionante. Date e destini che si intrecciano per quelle che saranno 380 partite che completeranno la classifica delle 20 squadre del massimo campionato italiano tra Scudetto e zona salvezza.

Se nelle prime due giornate non ci saranno big match o derby, nonostante qualche partita molto interessante come Roma-Bologna all’esordio, già al terzo turno si sfideranno Juventus-Inter per il derby d’Italia mentre il weekend successivo ci sarà la stracittadina della Capitale tra Lazio e Roma.

Campionato Serie A, le gare più sentite

Saranno 38 giornate di Serie A al cardiopalma fino all’ultimo. Infatti la Serie A si chiuderà con due derby: alla 37esima giornata, la penultima, ci sarà il derby della Capitale che “disterà” 33 turni dall’andata mentre a chiudere il campionato all’ultima è il derby di Torino.

3ª GIORNATA:

Juventus-Inter

4ª GIORNATA:

Lazio-Roma

5ª GIORNATA:

Juventus-Atalanta

Milan-Napoli

6ª GIORNATA:

Juventus-Milan

7ª GIORNATA:

Roma-Inter

8ª GIORNATA:

Napoli-Inter

Lazio-Juventus

9ª GIORNATA:

Atalanta-Milan

10ª GIORNATA:

Milan-Roma

11ª GIORNATA:

Inter-Lazio

Juventus-Torino

12ª GIORNATA:

Napoli-Atalanta

Inter-Milan

13ª GIORNATA:

Milan-Lazio

Roma-Napoli

14ª GIORNATA:

Napoli-Juventus

16ª GIORNATA:

Juventus-Roma

17ª GIORNATA:

Atalanta-Inter

18ª GIORNATA:

Lazio-Napoli

20ª GIORNATA:

Inter-Napoli

22ª GIORNATA:

Juventus-Napoli

Roma-Milan

24ª GIORNATA:

Juventus-Lazio

25ª GIORNATA:

Inter-Juventus

Napoli-Roma

26ª GIORNATA:

Atalanta-Napoli

27ª GIORNATA:

Roma-Juventus

28ª GIORNATA:

Milan-Inter

29ª GIORNATA:

Inter-Atalanta

Lazio-Milan

31ª GIORNATA:

Inter-Roma

32ª GIORNATA:

Atalanta-Juventus

33ª GIORNATA:

Napoli-Lazio

34ª GIORNATA:

Milan-Juventus

36ª GIORNATA:

Milan-Atalanta

Lazio-Inter

37ª GIORNATA:

Roma-Lazio

38ª GIORNATA:

Torino-Juventus