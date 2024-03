Juventus, la CBS attacca dagli Usa: “Allegri si dovrebbe vergognare, sembra una provinciale” (VIDEO)

La situazione della Juventus, battuta per 1-0 nell’ultima partita contro la Lazio, fa discutere anche negli Stati Uniti. Dalla CBS, che segue assiduamente la Serie A, arrivano pesanti critiche nei confronti del tecnico bianconero Massimiliano Allegri: “Allegri dovrebbe vergognarsi per come gioca la sua squadra. Hanno avuto una settimana per prepararsi e la Juventus gioca come una provinciale, che prova a strappare un punto a una squadra più grande. Non è il modo di fare della Juventus. Si possono sostenere questi 1-0 solo fino a un certo punto, quando non crei alcuna occasione per gli attaccanti diventa tutto troppo complicato. Guardate ai giocatori: quanti sono di qualità? Allegri deve andarsene, finora erano al secondo posto ma adesso è giusto dirlo”.

