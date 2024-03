LIVE – Sinner-Dimitrov, finale Masters 1000 Miami 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Dimitrov, incontro valevole per la finale del Masters 1000 di Miami 2024 (cemento outdoor). L’altoatesino, reduce dalla netta vittoria sul russo Daniil Medvedev, va alla caccia del suo secondo titolo in carriera in un appuntamento di questa levatura dopo quello conquistato la scorsa estate in quel di Toronto. Per lui, inoltre, già finalista da queste parti rispettivamente nel 2021 e nel 2023, c’è in palio anche il secondo posto del ranking mondiale a discapito dello spagnolo Carlos Alcaraz. Dall’altra parte della rete trova proprio il giustiziere dell’allievo di Juan Carlos Ferrero, sconfitto piuttosto nettamente dal bulgaro nei quarti di finale. Anche lui, già certo con questo risultato di fare rientro nella top ten, cercherà di calare il bis a livello ‘Mille’ dopo aver trionfato a Cincinnati nel 2017. Il bilancio degli scontri diretti premia Sinner (2-1), che partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Sportface.it seguirà l’ultimo atto tra Sinner e Dimitrov, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo ed ultimo incontro di giornata sullo Stadium Court, con inizio fissato non prima delle ore 21.00 italiane (le 16.00 locali).

