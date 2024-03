Volley femminile, Serie A1: Conegliano ha la meglio su Roma per 3-0 e vola in semifinale

Conegliano ha la meglio su Roma per 3-0. Roma affronta in casa l’ostica formazione di Conegliano nella gara-2 di quarti di finale di Serie A1. Le ragazze di Daniele Santarelli, autrici di una stagione storica, chiudono le porte alle romane e si aggiudicano il pass per le semifinali. Le venete ora attenderanno il risultato di gara-3 tra Novara e Chieri, che deciderà la squadra avversaria per la prossima partita.

Il primo set vede Conegliano sferrare potenti attacchi sin dalle prime battute, con Roma che oppone resistenza efficacemente per alcuni punti. Nella seconda metà di parziale, però, la compagine ospite sale in cattedra, prendendo il controllo del gioco. Roma cerca di rispondere, ma i tentativi sono di scarsa efficacia e Conegliano conquista il primo set dopo appena venti minuti di gioco, con il tabellone che segna 25-17. Nel secondo set, Conegliano domina. Grande difficoltà per Roma in fase offensiva, per un negativo del 23%. La squadra ospite non viene quasi mai disturbata dalle rivali, che faticano in ogni angolo del campo. In poco tempo, ecco che la formazione di Santarelli prende il largo e va a vincere il parziale per un dominante 25-13. Nel set numero tre, Roma dimostra uno sprazzo di energia, trovando il vantaggio e allungandolo per quattro punti a metà del parziale. Le speranze della squadra della Capitale hanno però breve vita, con Conegliano che controsorpassa per il vantaggio che poi porta le venete alla vittoria, ottenuta per 21-25. Conegliano ora si concentra sulla prossima sfida, la semifinale contro la vincente tra Novara e Chieri.

PLAYOFF SCUDETTO: TUTTI I RISULTATI

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI