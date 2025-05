Giro d’Italia, Ulissi nella storia: prima maglia rosa italiana dopo 4 anni. Vince Plapp, ecco tutti i dettagli della tappa.

Una giornata che passerà la storia del ciclismo italiano: Diego Ulissi a 35 anni è la nuova maglia rosa del Giro d’Italia, il primo italiano a riuscirci dopo quattro anni. Erano infatti per la precisione 1466 giorni che un italiano non indossava la maglia più prestigiosa del Giro d’Italia.

L’ultimo era stato Alessandro De Marchi alla quarta tappa del Giro 2021 con arrivo a Sestola. Questa volta è Castelraimondo ad accogliere la nuova maglia rosa e naturalmente il campione di giornata, vale a dire l’australiano Luke Plapp.

L’australiano del Team Jayco AlUla ha sfruttato un’iniziativa personale mirata per conquistare la nona vittoria in carriera, la prima in un grande Giro, accolto dalla città marchigiana. Nella volata per il secondo posto, Kelderman ha preceduto Ulissi che però sfruttando l’abbuono e naturalmente il grande vantaggio su Roglic ha conquistato come detto la maglia rosa.

Giro d’Italia: Ulissi nella storia, la vittoria va a Plapp

Ci si aspettava una tappa divertente, ricca di fughe e di emozioni. Così è stato in questi 197 km con una media di circa 50 km/h nella prima ora di gara.

Da applaudire la fuga di Lorenzo Fortunato che così facendo è riuscito non solo a scalare importanti posizioni nella tappa odierna, ma anche nella classifica generale dove ora è secondo a 12 secondi da Ulissi. Per quanto concerne il Trofeo Senza Fine c’è grande bagarre con Roglic a 17”, Ayuso a 20”, Del Toro a 26” e Tiberi poco fuori dalla top five a 44′ da Diego Ulissi.

La tappa di domani vedrà un’interessante frazione di 181 km tra Gubbio e Siena, con 27 km sullo sterrato che potranno fare eccome la differenza nella graduatoria generale. Il consueto giorno di riposo sarà lunedì che anticiperà la cronometro del 20 maggio tra Lucca e Pisa.