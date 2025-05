L’ottava tappa della 108esima edizione del Giro d’Italia regala colpi di scena. Il percorso giornaliero che ha visto la partenza da Giulianova, in Abruzzo e l’arrivo a Castelraimondo, nelle Marche affida la maglia rosa all’italiano Diego Ulissi.

L’esperto corridore italiano conquista la testa della classifica generale, un traguardo tutt’altro che scontato per l’uomo in forza all’Astana. Fuga decisiva per guadagnare secondi e conquistare la vetta momentanea della competizione. Il trentacinquenne azzurro ha concluso la tappa al terzo posto ma guida il gruppo con un vantaggio di 12” sull’altro italiano, nonché compagno di squadra all’Astana, Lorenzo Fortunato. Più staccati i grandi favoriti della vigilia: Primoz Roglic a 17” e Juan Aysuo a 20”.

Quest’ultimo, ciclista spagnolo ventiduenne, ha guadagnato un secondo dall’esperto sloveno del team Red Bull-Bora-Hansgrohe. A vincere la tappa, però, è stato il ventiquattrenne australiano Luke Plapp della Jayco AlUla che è stato autore di un’azione solitaria da oltre 45 km, ottenendo il suo primo personale trionfo nel Giro.

L’impresa del classe ’89 Ulissi riporta l’Italia nuovamente in rosa dopo un calvario durato oltre 1400 giorni, l’ultimo ciclista italiano ad averla ottenuta fu Alessandro De Marchi nel 2021.

CLASSIFICA DI TAPPA

1) Plapp (Jayco) – 4h44’20”

2) Kelderman (Visma) – +38″

3) Ulissi (Astana) – +38″

4) Arrieta (Uae) – +1’22”

5) Prodhomme (Decathlon) – +1’35”

6) Vendrame (Decathlon) – +1’48”

7) Fortunato (Astana) – +1’48”

8) Steinhauser (Ef) – +2’59”

9) Bardet (Picnic) – +3’02”

10) Martinelli (Bardiani) – +4’37”

CLASSIFICA GENERALE

1) Ulissi (Astana) – 29h21’23”

2) Fortunato (Astana) – a 12”

3) Roglic (Bora) – a 17”

4) Ayuso (UAE) – a 20”

5) Del Toro (UAE) – a 26”

6) Tiberi (Bahrain) – a 44”

7) Poole (Picnic) – a 47”

8) Storer (Tudor) – a 50”

9) McNulty (UAE) – a 51”

10) Yates (Visma) – a 56”