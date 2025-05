Futuro allenatore della Roma, Gasperini a un passo dalla firma: c’è l’incontro a Firenze tra l’allenatore e la dirigenza giallorossa

La Roma, con la vittoria contro il Torino di domenica, ha terminato la propria stagione. Una stagione conclusa con un quinto posto che lascia l’amaro in bocca alla squadra, a un solo punto dalla qualificazione in Champions League. Ora però si pensa al futuro, più precisamente a quello della panchina giallorossa.

Il lavoro di Claudio Ranieri a Roma è stato egregio, con il suo arrivo a Trigoria che ha dato una svolta al campionato della Lupa. Un avvio disastroso sotto la guida di De Rossi e Juric, che solo l’ex tecnico del Leicester è riuscito a far dimenticare. Nonostante ciò però il futuro di Ranieri è lontano dalla capitale, con la dirigenza giallorossa che si sta muovendo da tempo per il nuovo allenatore. Dopo settimane di voci sul possibile allenatore per la prossima stagione, ad avere la meglio secondo le ultime indiscrezioni è stato Gian Piero Gasperini.

Panchina Roma, Gasperini ad un passo: in corso l’incontro

Come quanto riportato sul profilo ufficiale di Fabrizio Romano, a Firenze è in corso l’incontro tra la dirigenza della Roma e Gian Piero Gasperini. L’obbiettivo dei Friedkin è uno, quello di portare il tecnico della Dea a Roma già nei prossimi giorni.

Dopo quasi 10 anni, Gasperini è vicino all’addio dalla sua amata Bergamo, luogo dove il suo nome ha saputo brillare. Una realtà come quella dell’Atalanta di Percassi che ha raggiunto il proprio apice proprio con il tecnico piemontese, passando dalle notti magiche di Champions League alla vittoria dell’Europa League della scorsa stagione.

Un club divenuto grande grazie al proprio allenatore, che ora rischia di assistere al cambio di panchina dopo 9 stagioni insieme. Le volontà di Gasperini sono di fatto quelle di chiudere il proprio incredibile ciclo con l’Atalanta, passando a una piazza più grande come quella della capitale, con la Roma che è pronta a dare fiducia al tecnico piemontese.