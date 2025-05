Dalla risposta di Conte a De Laurentiis (mai così vicini) dipende il futuro delle panchine di quasi tutte le big di Serie A, compresa quella dell’Inter.

E’ Antonio Conte il nodo che tiene legate le panchine di quasi tutte le big di Serie A. Il futuro di Napoli, Juventus e persino dell’Inter ruota intorno al tecnico salentino. Solo il Milan sembra essersi sfilato, puntando tutto su Massimiliano Allegri.

L’attuale allenatore del Napoli, fresco campione d’Italia con gli azzurri, negli ultimi giorni ha intensificato i contatti con il presidente Aurelio De Laurentiis. E l’idea di ritrovarlo sulla panchina azzurra è molto meno lontana dalla realtà di quanto non fosse solo un paio di giorni fa. Il patron dei partenopei ha messo sul piatto un progetto vincente, a cominciare da una importante campagna acquisti.

Dalla decisione di Conte dipende prima di tutto il futuro della Juventus. Non è un segreto che il club bianconero voglia riportare a casa il figliol prodigo, che sembrerebbe non disdegnare l’ipotesi. Ma se la corte di De Laurentiis dovesse andare a buon fine, allora non si può escludere un vero e proprio colpo a sorpresa. Al momento l’unica certezza è che Tudor guiderà i bianconeri al Mondiale per Club, ma il Messaggero ha rilanciato una notizia da capogiro. Ovvero una possibile diretta telefonata di John Elkan a Simone Inzaghi, in caso di rifiuto definitivo di Conte.

Le parole di Inzaghi

Come spiegato dallo stesso allenatore nerazzurro pochi giorni fa, ogni discorso sarà rinviato alla prossima settimana, dopo la finale di Champions League: “La società mi conosce bene, è la stessa cosa successa anche negli altri anni. Ci sono richieste, dall’estero, dall’Italia, dall’Arabia. Ma sarebbe folle pensare a quello”.

Infine, come detto, Massimiliano Allegri è in queste ore il nome più presente nella testa dei tifosi del Milan. Tare ha scelto lui e la società ha deciso di dare l’accelerata decisiva proprio approfittando di questo momento di stallo, per anticipare chiunque dovesse trovarsi poi obbligato a puntare su un allenatore già dalla prossima settimana. La mossa dovrebbe portare presto alla fumata bianca, con un triennale per il tecnico livornese.