Vincenzo Italiano ha prolungato di una ulteriore stagione il contratto che lo legava al Bologna fino al 30 giugno 2026.

Mancava soltanto l’ufficialità, che poco fa è arrivata per la gioia dei tifosi del Bologna: Vincenzo Italiano ha prolungato con il club rossoblù il contratto in scadenza al 30 giugno 2026 di un’altra stagione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

La nuova data dell’accordo, a questo punto, diventa il 30 giugno 2027. Oltre al rinnovo di un altro anno, il tecnico avrà anche un adeguamento del suo attuale contratto, passando dai circa 2,3 milioni nell’ultima stagione a tre più bonus fino a 3,5.

La soddisfazione dell’ad Fenucci

“Siamo molto felici di allungare il nostro rapporto con Vincenzo Italiano. Come avevamo già detto in più occasioni, questa è sempre stata la nostra intenzione e siamo pronti per affrontare insieme le tante e stimolanti sfide che ci riserverà la prossima stagione”, ha commentato l’amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci.