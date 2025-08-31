Tantissima attesa per la seconda giornata di Serie A che ha già visto diversi risultati interessanti: ecco chi gioca oggi

Si apre questa domenica di campionato di Serie A con quattro partite ovvero Genoa-Juventus e Torino-Fiorentina alle 18:30 e Inter-Udinese con Lazio-Verona alle 20:45. Partiamo dunque con quelle che sono le gare del tardo pomeriggio tra quattro squadre con andamenti diversi.

Il Genoa per esempio ha pareggiato all’esordio mentre la Juventus ha ottenuto i tre punti contro il Parma e sperano di portarsi a casa il massimo risultato anche in trasferta. Il Torino invece è reduce da un pesantissimo 5-0 dall’Inter con la Fiorentina che si è fatta raggiungere nel recupero dal Cagliari.

Partite di Serie A: gli undici titolari delle quattro squadre

Alcune scelte di formazioni delle due partite di Serie A delle 18:30 hanno colto di sorpresa anche i tifosi delle squadre che lotteranno per i tre punti in questo tardo pomeriggio domenicale. Andiamo a vedere insieme le formazioni ufficiali di Genoa-Juventus e Torino-Fiorentina.

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Sohm, Gosens; Gudmundsson; Piccoli, Kean.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Ellertsson; Colombo.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Joao Mario; Conceicao, Yildiz, David.