F1 GP Las Vegas 2023, Russell: “Pista molto veloce, sarà fondamentale il ritmo gara”

Al termine delle prove libere del GP di Las Vegas 2023, George Russell ha parlato della pista e delle sue sensazioni: “È stato bello poter finalmente andare avanti dopo una giornata piuttosto lunga ed è stato fantastico scendere in pista nelle FP2 su un circuito molto veloce. Si tratta di una delle velocità più alte dell’anno e correre di notte è spettacolare. Sarà un fine settimana interessante. L’obiettivo delle libere era quello di far lavorare le gomme per poi gestire anche il graining. Penso che questo potrebbe ostacolare tutti nella gara di sabato sera“.

Il pilota della Mercedes ha poi aggiunto: “Per fortuna la pista è cambiata molto rapidamente, perché nei primi giri sembrava di guidare sul ghiaccio. Man mano che lo sporco e la polvere si sono diradati sono cambiati anche i punti di frenata. È complicato, soprattutto con un assetto a basso carico aerodinamico, ma mi sono divertito. È stato difficile avere un’idea precisa della nostra posizione rispetto agli altri, dato che abbiamo usato solo un nuovo set di gomme soft, mentre gli altri due. Alla fine, il ritmo di gara sarà fondamentale. Non vedo l’ora di dormire un po’ e di tornare in pista per le FP3“.