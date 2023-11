Spagna: Tribunale amministrativo dello sport squalifica Rubiales per tre anni

Luis Rubiales, a seguito del bacio non consensuale dato alla giocatrice della Nazionale spagnola Jenni Hermoso dopo la finale di Coppa del Mondo femminile 2023, già dimessosi dal suo incarico di presidente della Federcalcio spagnola il 10 settembre, è stato squalificato per 3 anni. Il Tribunale Amministrativo dello Sport (TAD), dopo aver aperto un’indagine assieme alla FIFA per possibile violenza sessuale e coercizione, ha accolto la sanzione proposta dall’accusa per Rubiales squalificandolo per 36 mesi.