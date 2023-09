Europa e Conference League: le designazioni arbitrali per le gare di Roma, Atalanta e Fiorentina

Designati gli arbitri per le gare valide per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Per quanto riguarda le italiane, alle 18.45 di giovedì 21 settembre, in campo la Roma in casa dello Sheriff alla Main Arena di Tiraspol. A dirigere il match sarà il lettone Andris Treimanis con i connazionali Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasennikovs come assistenti e Aleksandrs Golubevs come quarto ufficiale di gara. Alla Var, invece, i tedeschi Christian Dingert e Benjamin Brand. Alle 21 a Bergamo è in programma Atalanta–Rakow, gara affidata all’israeliano Roi Reinshreiber con i connazionali Sagy Metzamber e Matityahu Yakobov come assitenti, mentre il quarto uomo sarà Idan Leiba. Alla Var i tedeschi Marco Fritz e il croato Ivan Bebek.

Per quanto riguarda Conference League invece, la gara in programma giovedì 21 alle 18.45 tra Fiorentina e Genk sarà diretta dalla francese Stéphanie Frappart. Gli assistenti saranno i suoi connazionali Mikael Berchebru e Steven Torregrossa.