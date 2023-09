Basket, Wembanyama: “Alle Olimpiadi ci sarò, si punta all’oro”

Victor Wembanyama, uno dei prospetti più chiacchierati degli ultimi vent’anni in NBA, si appresta a fare il suo esordio nella lega più importante al mondo tra poco più di un mese. Indosserà la jersey dei San Antonio Spurs, che lo hanno scelto alla prima scelta assoluta nell’ultimo draft, e con i quali ha già debuttato in Summer League: “Per la prima volta nella mia vita mi sono sentito esausto a livello mentale. Un evento dopo l’altro. Dopo la Summer League ho avuto bisogno di staccare e prendermi del tempo, questo mi ha fatto bene”, ha dichiarato il giovane talento transalpino in un’intervista a L’Equipe. La Francia è reduce da un Mondiale disastroso, ma tra meno di un anno c’è il vero obiettivo, ovvero le Olimpiadi in casa: “Si punta all’oro e io ci sarò ai Giochi. Ho visto i Mondiali, il risultato è stato molto deludente, ma questo non modifica le nostre ambizioni”.