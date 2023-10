Curling, Tour Challenge: doppia vittoria per l’Italia nella seconda giornata

Mercoledì perfetto per le squadre azzurre impegnate nel Grand Slam of Curling di Niagara Falls. Gli uomini vincono restando sempre avanti nel punteggio, mentre le ragazze si impongono all’extra end coronando una brillante rimonta. È passata agli archivi anche la seconda giornata del Tour Challenge, primo dei cinque tornei stagionali del Grand Slam of Curling, massimo circuito della disciplina. Martedì l’Italia maschile aveva esordito con una vittoria 5-4 sui giapponesi del Team Yanagisawa; le donne erano invece state sconfitte 4-8 dalle svedesi del Team Hasselborg. Mercoledì entrambe le formazioni azzurre si sono cimentate nel secondo incontro della fase a gironi. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella hanno affrontato i canadesi capitanati da Reid Carruthers, ottenendo un nuovo successo. Gli azzurri hanno controllato il match dall’inizio alla fine, rimanendo sempre avanti nel punteggio. La chiave è stata il terzo end, dove il quartetto tricolore ha rubato la mano, issandosi 2-0. In seguito la partita è proceduta in maniera lineare fino al 4-2 finale.

In ambito femminile Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedellli ed Elena Antonia Mathis si sono scontrate con le canadesi guidate da Kate Cameron. L’incontro si è risolto all’extra end dopo un tirato testa a testa, durante il quale le azzurre hanno avuto il merito di non demordere quando si sono trovate indietro 1-3 dopo tre parziali e in svantaggio 3-6 dopo il sei. Alfine, la compagine tricolore ha coronato la rimonta imponendosi 7-6.