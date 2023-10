Salernitana, Paulo Sousa: “Ho sofferto per l’esonero. Non mi piango addosso”

La Salernitana ha deciso di cambiare guida tecnica subito dopo la sosta di ottobre. Via Paulo Sousa, dentro Filippo Inzaghi che ha deciso di inseguire l’obiettivo permanenza in Serie A con i granata. Paulo Sousa ha voluto parlare. Queste le sue parole riportate da quotidianocostiera.it.

Paulo Sousa: “Si guarda avanti nonostante sia stato male per qualche giorno. Lascio tanti amici a Salerno, non bisogna piangersi addosso. Conserverò un ricordo bellissimo dei tifosi e della curva che conoscevo già quando vedevo le partite in tv prima di allenare i granata“.