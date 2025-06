Cobolli, dopo Fonseca, è riuscito a superare anche Shapovalov e ha così raggiunto i quarti di finale ad Halle: ecco il punteggio.

Flavio Cobolli, Dopo Joao Fonseca, ha sconfitto anche Shapovalov all’Atp 500 di Halle e ha così conquistato i quarti di finale della competizione: un inizio incredibile per l’italiano sull’erba in questo 2025.

Cobolli si impone su Shapovalov: il punteggio e il possibile avversario ai quarti di Halle

Il romano è stato a un passo dalla sconfitta contro Shapovalov ma poi ha ripreso in mano le redini del match ed è riuscito a conquistare i quarti di finale dell’Atp 500. Cobolli riuscirà così a scalare altre tre posizioni del Ranking Atp e dal 24° posto salirà ad inizio settimana al 21° posto.

Il punteggio della gara di oggi, in favore dell’italiano, è stato di 7(7)-6(2); 6-4; 7(7)-6(5). Dopo aver superato il canadese, ai quarti se la vedrà o con Zverev oppure in un derby tutto italiano con Sonego. Ancora non è noto quale sarà il suo avversario, ma per il romano il sogno continua. Ora non resta che attendere la prestazione di Jannik Sinner che a breve scenderà in campo contro Bublik.