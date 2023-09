Canottaggio: domani il via ai Mondiali

A domani il via ai Mondiali di canottaggio all’Ada Ciganlija. Sono 22 gli equipaggi azzurri, di cui 13 olimpici, 3 paralimpici e 6 né olimpici né paralimpici, che inizieranno il viaggio alla ricerca delle finali, che si terranno tra l’8 e il 10 settembre. Grande attesa per i pass olimpici e paralimpici. Tornano insieme le campionesse olimpiche Valentina Rodini e Federica Cesarini per il doppio femminile pesi leggeri. Giacomo Perini invece è pronto al PR1 maschile e sarà in corsa per il pass per Parigi e per la vittoria del mondiale. Domani mattina alle 9.30 inizierà la prima tornata di batterie, mentre lunedì pomeriggio sono previsti i primi recuperi. Martedì ultima tornata di batterie e ulteriori recuperi, con recuperi e quarti di finale programmati per mercoledì. Giovedì semifinali e prime finali di consolazione, mentre venerdì inizieranno le prime finali, che continueranno sabato e domenica.