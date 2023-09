F1 GP Italia Monza 2023, Leclerc e Sainz investigati per violazione tempo limite qualifiche: rischio penalità

Charles Leclerc e Carlos Sainz, le due Ferrari, sono le uniche due vetture che risultano sotto investigazione (il tutto verrà fatto a fine qualifiche) per non aver rispettato il tempo limite massimo per l’out lap (1.41.00) imposto dalla direzione di gara per le qualifiche del GP di Italia a Monza nel Q1 per evitare il caos scia nell’ultimo tentativo. Qualora non dovessero essere riscontrare giustificazioni al comportamento delle due vetture di Maranello, potrebbe arrivare una penalità in griglia domani. Le due macchine, infatti, potrebbero aver fatto passare delle vetture nel loro giro veloce, ma andrà dimostrato.