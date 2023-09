Champions League, la Real Sociedad inizia a mandare messaggi all’Inter: 5-3 al Granada in Liga

La Real Sociedad mette a segno la prima vittoria della Liga Spagnola con roboante 5-3 contro il Granada ed inizia a mandare messaggi all’Inter di Simone Inzaghi. Il club spagnolo sarà il primo avversario che la finalista della scorsa edizione della Champions League si troverà di fronte. Con un convincente 5-3 e con un Kubo versione bomber liquida il Granada salendo a quota 6 punti in classifica.

Il match del Municipal ha mostrato una Real Sociedad brillante con idee e principi ben fissati in testa e con un gioco volto all’attacco. La sfida contro il Granada poteva essere un test complicato, ma gli uomini di Imanol Alguacil hanno dimostrato di essere già in forma anche per l’appuntamento del 20 settembre prossimo quando l’Inter di Simone Inzaghi sarà attesa dalla bolgia del Municipal per un incontro che si prospetta essere equilibrato e ricco di fascino.